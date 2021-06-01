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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 23:22188

В Сумах «Театр С» показал спектакль в доме-музее А.П. Чехова

В Мемориальном доме-музее А.П. Чехова 5 июня Сумской молодежный театр «Город С» показал спектакль-вояж «Флорентийские ночи» по поэтическими произведениями Марины Цветаевой.

Коллектив, созданный и управляемый Натальей Черкасенко, известной в городе творческой личностью, является лауреатом Всеукраинских и Международных конкурсов и фестивалей. Посмотреть новую работу молодых исполнителей в саду музея собралось немало сумчан, которым уже успело полюбиться необычное сценическое прочтение наследия поэтов Лины Костенко, Олександра Олеся, Федерико Гарсиа Лорки, Сергея Жадана, Игоря Касьяненко.

Творческий состав театра с особым подъемом играет на импровизированных подмостках чеховской дачи, где до сих пор будто сохраняется ощущение того времени, когда еще молодой драматург создал здесь литературные образы пьесы «Леший» и водевиля «Трагик поневоле».

Досуг Театр С
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