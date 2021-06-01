На Сумщине всего 18 новых случаев заболевания коронавирусом За понедельник в Сумской области подтверждено лабораторно 18 новых случаев заболевания COVID-19.

Всего с начала пандемии 77 281 случаев подтверждено в области. За последние сутки зафиксирован один летальный случай, - всего 1299. Выздоровело 176 человек, - всего 74 501. Лечатся 1481.