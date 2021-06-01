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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:38360

На Сумщине всего 18 новых случаев заболевания коронавирусом

За понедельник в Сумской области подтверждено лабораторно 18 новых случаев заболевания COVID-19.

Всего с начала пандемии 77 281 случаев подтверждено в области. За последние сутки зафиксирован один летальный случай, - всего 1299. Выздоровело 176 человек, - всего 74 501. Лечатся 1481.

Общество Коронавирус
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