На Сумщине всего 18 новых случаев заболевания коронавирусом

Всего с начала пандемии 77 281 случаев подтверждено в области. За последние сутки зафиксирован один летальный случай, - всего 1299. Выздоровело 176 человек, - всего 74 501. Лечатся 1481.
По состоянию на 8 июня в Сумской области 77 281 случай заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 7 июня в Сумской области 77 263 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Об этом сегодня, 7 июня, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко....
Статистику предоставила сегодня, 7 июня, во время аппаратного совещания в мэрии начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко....
По состоянию на 6 июня в Сумской области 77 255 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....