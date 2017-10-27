Сумские врачи провели женщине две операции одновременно Симультанные операции - так называется метод хирургического вмешательства, при котором пациенту одновременно проводится несколько операций по поводу патологии различных органов.

При таком одномоментном подходе больной получает существенные преимущества: один наркоз и сокращены сроки реабилитации. Практика симультанных операций достаточно распространена в КНП «Центральная городская клиническая больница». Мультидисциплинарная команда в составе разных специалистов всегда разрабатывает тактику подготовки больных и план самого вмешательства, обеспечивает индивидуальный подход к каждому пациенту.

Недавно в урологическом отделении было проведено уникальное симультанное лапароскопическое вмешательство 60-летней женщине. У пациентки была сложная комбинированная проблема: большое кистозное новообразование левого яичника и две опухоли в правой почке.

- Взвесив все составляющие, мы объединили две сложные операции в одну, - рассказывает заведующий урологическим отделением Юрий Кудрявцев. - Сначала Светлана Евгеньевна Гладенко (заведующая гинекологическим отделением) со своей командой выполнила лапароскопическое удаление новообразования яичника с экстирпацией матки. А после - команда хирургов-урологов также лапароскопически удалила больной правую почку. Патология была достаточно запущенной, поэтому сохранить орган было невозможно. Таким образом, женщина во время одного наркоза сразу лишилась двух проблем. Отмечу, что при этом существенно снижается нагрузка на организм, минимизируется степень травмирования тканей при высокой эффективности оперативного вмешательства. Состояние пациентки - удовлетворительное, уже планируется ее выписка домой.

Сочетание симультанных операций с подходом fast-track хирургии (хирургия быстрой реабилитации) позволяет пациентам больницы за одну непродолжительную госпитализацию избавиться нескольких заболеваний.