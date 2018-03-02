В Глухове состоялись традиционные “Пушкинские чтения” В преддверие 222 годовщины со дня рождения великого поэта А.С.Пушкина в Глухове состоялись очередные ежегодные Пушкинские чтения.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает председатель правления в Союзе писателей Украины Анатолий Мироненко:

“Очень проникновенно и трогательно в этом году звучали стихи гения из уст учеников Глуховской ОТГ. Хочу поблагодарить всех участников и учителей, работников отдела образования и городского совета за прекрасный светлый праздник.

Свои прекрасные стихи прочитали местные поэты Валентин Коваленко, Надежда Геращенко, Елена Голуб, Анатолий Бойко. Николай Крючков исполнил песню Поезд “Кукушка”.

В мероприятии приняли участие почётные гости М.М. Часницкий, С.Л.Бобырев, Н.В.Жмурко. Глуховская библиотека традиционно организовала выставку книг А.С.Пушкина. Свои музыкальные номера впервые представила Глуховская школа искусств. Всем спасибо”, – поделился впечатлениями от праздника А. Мироненко