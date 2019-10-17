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Сергей Скакун
Сергей Скакун
05.06.2021 22:421311

Александр Зинченко готовится стать отцом

Выпускник магистратуры ННИФК Сумского педуниверситета, футболист английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко скоро станет отцом.

Соответствующий снимок 24-летний защитник обнародовал в своем Instagram-аккаунте.

В частности, на фото, которое появилось в сети, он изображен со своей беременной женой Владой Седан. «Мой мир», - подписал Зинченко фото в соцсети.

Отметим, что Зинченко женился на украинской журналистке, телеведущей и модели Владе Седан в марте прошлого года. Футболист сделал предложение своей девушке на Олимпийском стадионе в Киеве.

Спорт Александр Зинченко
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