Александр Зинченко готовится стать отцом Выпускник магистратуры ННИФК Сумского педуниверситета, футболист английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко скоро станет отцом.

Соответствующий снимок 24-летний защитник обнародовал в своем Instagram-аккаунте.

В частности, на фото, которое появилось в сети, он изображен со своей беременной женой Владой Седан. «Мой мир», - подписал Зинченко фото в соцсети.

Отметим, что Зинченко женился на украинской журналистке, телеведущей и модели Владе Седан в марте прошлого года. Футболист сделал предложение своей девушке на Олимпийском стадионе в Киеве.