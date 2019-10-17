Александр Зинченко готовится стать отцом

Соответствующий снимок 24-летний защитник обнародовал в своем Instagram-аккаунте.
В частности, на фото, которое появилось в сети, он изображен со своей беременной женой Владой Седан. «Мой мир», - подписал Зинченко фото в соцсети.
Отметим, что Зинченко женился на украинской журналистке, телеведущей и модели Владе Седан в марте прошлого года. Футболист сделал предложение своей девушке на Олимпийском стадионе в Киеве.
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