Липоводолинский «Альянс» обыграл будущего участника Премьер-лиги

В Одессе местный «Черноморец», который уже обеспечил себе путевку в Премьер-лигу на будущий сезон, принимал липоводолинский «Альянс». Вероятно, исходя из призрачной возможности выйти на первое место, одесситы несильно форсировали событий, отдав инициативу гостям. А те, забив два гола во втором тайме (Константин Ярошенко на 56-й минуте и Владислав Шарай на 69-й), добились победы 0:2. Таким образом «Альянс» довел свою беспроигрышную серию в первой лиге до 12 матчей (6 побед и 6 ничьих). У липоводолинцев 50 очков в 29 играх и шестое место. Есть реальная возможность попасть в ТОП-5 по итогам своего первого сезона в Первой лиге.
Следующий матч команда проведет 12 мая дома против «Кремня» из Кременчуга.
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