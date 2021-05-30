Липоводолинский «Альянс» обыграл будущего участника Премьер-лиги Сегодня, 5 июня, прошли матчи 29-го тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиге.

В Одессе местный «Черноморец», который уже обеспечил себе путевку в Премьер-лигу на будущий сезон, принимал липоводолинский «Альянс». Вероятно, исходя из призрачной возможности выйти на первое место, одесситы несильно форсировали событий, отдав инициативу гостям. А те, забив два гола во втором тайме (Константин Ярошенко на 56-й минуте и Владислав Шарай на 69-й), добились победы 0:2. Таким образом «Альянс» довел свою беспроигрышную серию в первой лиге до 12 матчей (6 побед и 6 ничьих). У липоводолинцев 50 очков в 29 играх и шестое место. Есть реальная возможность попасть в ТОП-5 по итогам своего первого сезона в Первой лиге.

Следующий матч команда проведет 12 мая дома против «Кремня» из Кременчуга.