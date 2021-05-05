Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:33282

Жители Сумщины нашли на огороде боеприпасы

4 июня в 10:00 в Службу спасения «101» поступила информация об обнаружении предметов, похожих на боеприпасы, в с. Бугроватое на Ахтырщине.

Ими оказались два 45-мм. артиллерийские снаряды, которые обнаружили на приусадебном участке местные жители. «Отголоски» войны находились на расстоянии до 15 м от жилых домов.

На местах опасных находок правоохранителями выставлена охрана, предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отмечают, что при нахождении боеприпасов нельзя их даже прикасаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения по телефону «101».

Общество Устаревшие боеприпасы
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине нашли арсенал устаревших боеприпасов
02.06.2021 15:17

На Сумщине нашли арсенал устаревших боеприпасов

1 июня группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) проведены работы по...

На Сумщине нашли 50-килограмовую авиабомбу
01.06.2021 11:38

На Сумщине нашли 50-килограмовую авиабомбу

31 мая в Службу спасения «101» поступила информация об обнаружении авиационной бомбы ФАБ-50 в поле на расстоянии 1 км от...

На Сумщине на кладбище нашли снаряд
18.05.2021 16:18

На Сумщине на кладбище нашли снаряд

17 мая группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) проведены работы по...

На Сумщине нашли целый арсенал боеприпасов времен войны
13.05.2021 13:04

На Сумщине нашли целый арсенал боеприпасов времен войны

12 мая группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) проведены работы по...

Под Сумами взрывом ранило пенсионерку
05.05.2021 12:46

Под Сумами взрывом ранило пенсионерку

Найденный в Сумском районе во время проведения земляных работ на приусадебном участке неизвестный металлический предмет взорвался и травмировал женщину....

Новости

На Сумщине 77 204 случая заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:31
На Сумщине полицейские разыскивают без вести пропавшего 17-летнего парня
Сегодня 11:26
Жители Сумщины нашли на огороде боеприпасы
Сегодня 10:33
Сумщині намалювали логотип до 30-річчя незалежності України
Сегодня 10:02
Сумчане собираются перекрывать ул. Прокофьева из-за дерибана земли в пользу «Федорченко»
Сегодня 09:48
Очередной глава облсовета пообещал Александру Шапаренко возродить гребную базу в Сумах
Сегодня 09:17
Роменские спасатели выиграли Кубок по мини-футболу
Сегодня 08:56
Какой будет погода на Сумщины на выходных?
Вчера 17:55
Стадіон "Ювілейний" вже не потрібен новим власникам
Вчера 17:25
На Сумщині поліцейські розшукали неповнолітню дівчину-втікачку, яка дві ночі не ночувала вдома
Вчера 17:22
Юних сумчан пільгових категорій запрошують на відпочинок до дитячих оздоровчих центрів «Молода гвардія» та «Артек»
Вчера 17:14
В Конотопе пенсионерка потеряла все сбережения, спасая фейкового внука
Вчера 16:32
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Бизнес по-сумски, или История одного арендатора универмага «Киев»
Вчера 16:58
Мільйони на смітник. Скандальні партнери братів-чепчиків будують сміттєвий полігон для Сум (відео)
03.06.2021 13:21
Іван Телющенко: Будь-яка суспільно корисна дія повинна бути «з кулаками»
01.06.2021 16:09
Правоохранители атакуют сумские предприятия
31.05.2021 19:21
Суши сет в Борисполе - в чем выгода?
31.05.2021 18:27
Чи відповідає покупець за ненавмисно розбитий або пошкоджений товар у магазині?
31.05.2021 17:04
“Для меня каждая сложная операция - это драйв и адреналинозависимость”, - уролог Юрий Кудрявцев
31.05.2021 16:54
На Сумщине коронавирусные показатели снова падают (итоги недели)
31.05.2021 13:09
Добить раненого: кто и зачем хочет сорвать возрождение Сумского НПО?
30.05.2021 17:28
Відкритий лист представника АТ "Сумське НВО" до Міністра юстиції та Генпрокурора
29.05.2021 14:28
Оптовые покупки топлива: выгодно, надежно и недорого
27.05.2021 20:27
У Конотопі священик будує дім із коноплі
27.05.2021 18:38
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Закляття 3: За велінням диявола (Майкл Чавес, 2021)
Закляття 3: За велінням диявола (Майкл Чавес, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.25
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.40
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.00; 18.35
Кролик Петрик: Втеча до міста (Вілл Глук, 2021)
Кролик Петрик: Втеча до міста (Вілл Глук, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.00; 16.50
Чехов-фест. Корсиканка (Київ)
Чехов-фест. Корсиканка (Київ)
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
19.00
Прибульчик
Прибульчик
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
11.00
Чарівний світ романсу
Чарівний світ романсу
Концерты Сумська обласна філармонія
18.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.