Жители Сумщины нашли на огороде боеприпасы

Ими оказались два 45-мм. артиллерийские снаряды, которые обнаружили на приусадебном участке местные жители. «Отголоски» войны находились на расстоянии до 15 м от жилых домов.
На местах опасных находок правоохранителями выставлена охрана, предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели отмечают, что при нахождении боеприпасов нельзя их даже прикасаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения по телефону «101».
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