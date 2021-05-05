Жители Сумщины нашли на огороде боеприпасы 4 июня в 10:00 в Службу спасения «101» поступила информация об обнаружении предметов, похожих на боеприпасы, в с. Бугроватое на Ахтырщине.

Ими оказались два 45-мм. артиллерийские снаряды, которые обнаружили на приусадебном участке местные жители. «Отголоски» войны находились на расстоянии до 15 м от жилых домов.

На местах опасных находок правоохранителями выставлена охрана, предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отмечают, что при нахождении боеприпасов нельзя их даже прикасаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения по телефону «101».