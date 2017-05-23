Сегодня празднует 76-ый день рождения Александр Шапаренко

Напомним, Александр Шапаренко родился 16 февраля 1946 года в пос. Степановка Сумского района. Двукратный олимпийский чемпион (1968, 1972), семикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР (1966) по гребле на байдарках. В 2013 году ему было присвоено звание почетного гражданина Сум.
За более, чем 50 лет, так и не создана гребная школа им. Шапаренко, хотя это обещал ни один руководитель не только города, но и области.
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