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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сегодня празднует 76-ый день рождения Александр Шапаренко

Сегодня, 16 февраля, исполняется 76 лет олимпийскому чемпиону, почетному гражданину Сум Александру Шапаренко.

Напомним, Александр Шапаренко родился 16 февраля 1946 года в пос. Степановка Сумского района. Двукратный олимпийский чемпион (1968, 1972), семикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР (1966) по гребле на байдарках. В 2013 году ему было присвоено звание почетного гражданина Сум.

За более, чем 50 лет, так и не создана гребная школа им. Шапаренко, хотя это обещал ни один руководитель не только города, но и области.

Спорт Александр Шапаренко
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