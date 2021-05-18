Роменские спасатели выиграли Кубок по мини-футболу

По результатам финальных игр победителями стали спасатели Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины (Ромны), которые обыграли в финале представителей ГУ ГСЧС в Черкасской области, третьими стали футболисты ГУ ГСЧС в Херсонской области.
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