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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:34456

В Сумах на ремонт подземного перехода потратят еще 5 млн грн

Начался очередной ремонт подземного перехода в центре Сум на перекрёстке ул. Харьковская и Героев Сумщины.

Как рассказала директор департамента инфраструктуры Александр Журба, на ремонт будет выделено 5 млн грн. Пока есть 2,8 млн грн. Работы должны быть выполнены до конца года. Здесь планируют обновить штукатурку, поменять ступеньки, освещение, установить видеонаблюдение, а также устранить течь от фонтана «Садко». Что касается пандуса для людей с инвалидностью, то вместо него будет предусмотрен специальный человек, который будет помогать колясочникам спускаться и пониматься. Для этого будут установлены кнопки на входах. Он же будет следить за порядком.

Напомним: 4 года назад на ремонт этого перехода уже было потрачено 3 млн грн, тогда его передали на баланс КП «Паркинг». Которое должно было найти инвестора для продолжения работ и обустройства торговых зон. Но не сложилось… Мэр Сум Александр Лысенко еще в 2019 году говорил. что в «следующем году» (2020-м – Ред.) нужно завершить работы в этом подземном переходе, и говорил о возможности строительства еще одного в центре – возле «МакДональдса». Также он хотел раскрыть подземный переход на Харьковской в районе остановки «ул. Даргомыжского», но что-то пошло не так…

Общество Подземный переход
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