Как выглядит центральный подземный переход в Сумах прямо сейчас?

Напомним: этот подземный переход ремонтировали 4 года назад, когда потратили более 3 млн грн, однако он все равно протекал. В этом году потрачено еще больше. Посмотрим, что будет дальше…
Начался очередной ремонт подземного перехода в центре Сум на перекрёстке ул. Харьковская и Героев Сумщины....
Как сообщил директор департамента инфраструктуры города Александр Журба, в этом году город вернется к обустройству самого большого сумского подземного перехода...
Днем 1 июля в Сумах затопило подземных переход в районе остановки «СКД» на Харьковской....
Петиция «Запрещаем подземный переход "McDonald's"» зарегистрирована в единой системе местных петиций....
Сегодня, 26 марта, во время аппаратного совещания в мэрии подняли вопрос предоставления выводов о нарушении ГСН при достройке в районе...