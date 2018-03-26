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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:04551

Как выглядит центральный подземный переход в Сумах прямо сейчас?

В Фейсбуке появились фото обновленного подземного перехода в районе перекрёстка ул. Харьковская и Героев Сумщины.

Фото Anton Perelomov

Напомним: этот подземный переход ремонтировали 4 года назад, когда потратили более 3 млн грн, однако он все равно протекал. В этом году потрачено еще больше. Посмотрим, что будет дальше…

Фото
Общество Подземный переход
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