Как выглядит центральный подземный переход в Сумах прямо сейчас? В Фейсбуке появились фото обновленного подземного перехода в районе перекрёстка ул. Харьковская и Героев Сумщины.

Напомним: этот подземный переход ремонтировали 4 года назад, когда потратили более 3 млн грн, однако он все равно протекал. В этом году потрачено еще больше. Посмотрим, что будет дальше…