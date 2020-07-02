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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:01494

В Сумах на содержание и охрану подземного перехода хотят потратить больше миллиона

Департамент инфраструктуры города объявил тендер на услуги по содержанию подземного пешеходного перехода на перекрестке ул. Харьковская - ул. Героев Сумщины.

Фото Богдана Лагутинского

Ожидаемая цена – 1,085 млн грн. Подача предложений и аукцион – 31 января.

От будущего подрядчика требуется предоставление 4 услуг:

1. Содержание и текущий ремонт электрических сетей

2. Уборка и мойка

3. Охрана объекта

4. Содержание и техническое обслуживание насосного оборудования, обеспечивающего откачку подземной воды из накопительного резервуара.

Напомним: за время каденции Александра Лысенко на посту мэра Сум в ремонт подземного перехода вложили уже больше 10 млн грн, еще 2 млн потратят на подъемники для маломобильных групп населения и перила, которые почему-то не входили в основной тендер. Конца-края не видать…

Также мэр Сум немало говорил о строительстве то ли подземного, то ли надземного перехода в районе «МакДональдся» и универмага «Киев», а также хотел потратить миллионы на восстановление засыпанного десятки дет назад перехода в районе остановки «ул. Даргомыжского» («Сумсельмаш»).

Общество Подземный переход
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