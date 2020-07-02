В Сумах на содержание и охрану подземного перехода хотят потратить больше миллиона

Ожидаемая цена – 1,085 млн грн. Подача предложений и аукцион – 31 января.
От будущего подрядчика требуется предоставление 4 услуг:
1. Содержание и текущий ремонт электрических сетей
2. Уборка и мойка
3. Охрана объекта
4. Содержание и техническое обслуживание насосного оборудования, обеспечивающего откачку подземной воды из накопительного резервуара.
Напомним: за время каденции Александра Лысенко на посту мэра Сум в ремонт подземного перехода вложили уже больше 10 млн грн, еще 2 млн потратят на подъемники для маломобильных групп населения и перила, которые почему-то не входили в основной тендер. Конца-края не видать…
Также мэр Сум немало говорил о строительстве то ли подземного, то ли надземного перехода в районе «МакДональдся» и универмага «Киев», а также хотел потратить миллионы на восстановление засыпанного десятки дет назад перехода в районе остановки «ул. Даргомыжского» («Сумсельмаш»).
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