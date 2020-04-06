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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:46301

Сумчане спасли ребенка, который травмировался, катаясь на велосипеде

Неравнодушные сумчане, увидевшие несчастный случай, доставили ребенка в больницу.

Об этом в Фейсбуке написал отец ребенка Александр Кукса, который разыскивает тех .кто помог его сыну.

«Вчора ввечері, катаючись на велосипеді, мій син впав з гори, яка біля мосту, що по дорозі на лікарню ЦМЛ. Дякуючи Богові, що рядом були небайдужі люди та швидко доставили в лікарню, чим запобігли неабияким наслідкам.

Коли я приїхав в лікарню, їх уже не було!!! Мужики, дякую вам. мій номер телефону 0999603435, якщо треба якась підтримка чи хімчистка машини, я перед вами в боргу!!!

Дай Боже, щоб на світі людяність не перевелася!!!

Р.S. синові зробили операцію, все гаразд, дай Боже швидкого одужання!!!», - написал он.

Право Александр Кукса Несчастный случай
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