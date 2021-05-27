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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:16187

В чемпионате Европы по-сумски определились пары плей-офф

3 июня завершился групповой этап чемпионата Европы по-сумски.

На площадках ФЦ «Барса» сыграли 3-й тур в группах E и F.

В группе «Е» испанцы переиграли словаков, а шведы - поляков. Именно победители этих матчей идут в 1/8 финала.

Испания («Sumy Psel») 3:1 Словакия («Валедианс-Peroff»)

Швеция («Сумыхимпром») 2:0 Польша («Факел»)

В группе «F» французы разгромили португальцев, а в битве за второе место немцы победили венгров.

Португалия («Ника») 2:9 Франция («Современник-Libra»)

Венгрия («Likarske») 2:5 Германия («ЗиКоНи»)

Плей-офф

По итогам группового этапа в следующую стадию соревнований вышли по две лучшие команды каждой группы, а также 4 команды, которые заняли третье место с наиболее высокими показателями (группа «А» - Италия, группа «В» - Бельгия, группа «С» - Северная Македония, группа «F» - Венгрия).

Матчи 1/8 финала пройдут 4 и 7 июня.

4.06.2021

17:30 поле №3 2А-2В (матч №1)

Турция («Сумской филиал ХНУВД») - Финляндия (ОЛИСП «Барса»)

17:30 поле №4: 1Е-3В (матч №2)

Испания («Sumy Psel») - Бельгия («КБУ»)

18:30 поле №3: 3F-1С (матч №3)

Венгрия («Likarske») - Нидерланды («Food Centre»)

18:30 поле №4: 2D-2E (матч №8)

Шотландия («Сервис Люкс») - Швеция («Сумыхимпром»)

7.06.2021

17:30 поле №3: 1В-3А (матч №5)

Дания («Фортуна») - Италия («Александрия» Кровное)

17:30 поле №4: 1F-3С (матч №6)

Франция («Современник-Libra») - Северная Македония («Звезда»)

18:30 поле №3: 1А-2С (матч №7)

Уэльс («КомпСервис») - Австрия («Lex VSK»)

18:30 поле №4: 1D-2F (матч №4)

Англия («Краснополье») - Германия («ЗиКоНи»)

Матчи ¼ финала пройдут 8 июня.

Спорт Мини-футбол Чемпионат Европы по-сумски
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