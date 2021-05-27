В чемпионате Европы по-сумски определились пары плей-офф

На площадках ФЦ «Барса» сыграли 3-й тур в группах E и F.
В группе «Е» испанцы переиграли словаков, а шведы - поляков. Именно победители этих матчей идут в 1/8 финала.
Испания («Sumy Psel») 3:1 Словакия («Валедианс-Peroff»)
Швеция («Сумыхимпром») 2:0 Польша («Факел»)
В группе «F» французы разгромили португальцев, а в битве за второе место немцы победили венгров.
Португалия («Ника») 2:9 Франция («Современник-Libra»)
Венгрия («Likarske») 2:5 Германия («ЗиКоНи»)
Плей-офф
По итогам группового этапа в следующую стадию соревнований вышли по две лучшие команды каждой группы, а также 4 команды, которые заняли третье место с наиболее высокими показателями (группа «А» - Италия, группа «В» - Бельгия, группа «С» - Северная Македония, группа «F» - Венгрия).
Матчи 1/8 финала пройдут 4 и 7 июня.
4.06.2021
17:30 поле №3 2А-2В (матч №1)
Турция («Сумской филиал ХНУВД») - Финляндия (ОЛИСП «Барса»)
17:30 поле №4: 1Е-3В (матч №2)
Испания («Sumy Psel») - Бельгия («КБУ»)
18:30 поле №3: 3F-1С (матч №3)
Венгрия («Likarske») - Нидерланды («Food Centre»)
18:30 поле №4: 2D-2E (матч №8)
Шотландия («Сервис Люкс») - Швеция («Сумыхимпром»)
7.06.2021
17:30 поле №3: 1В-3А (матч №5)
Дания («Фортуна») - Италия («Александрия» Кровное)
17:30 поле №4: 1F-3С (матч №6)
Франция («Современник-Libra») - Северная Македония («Звезда»)
18:30 поле №3: 1А-2С (матч №7)
Уэльс («КомпСервис») - Австрия («Lex VSK»)
18:30 поле №4: 1D-2F (матч №4)
Англия («Краснополье») - Германия («ЗиКоНи»)
Матчи ¼ финала пройдут 8 июня.
В мини-футбольном турнире, который проходит на площадках ФЦ «Барса», подходит к концу групповой турнир....
1 июня на полях ФЦ "Барса" были сыграны матчи 3-го тура в группах А и В....
31 мая продолжились игры в группах «Е» и «F»....
28 мая прошли игры 2-го тура в группах «С» и «D» чемпионата Европ по-сумски....
26 мая прошли матчи 1-го тура в группах Е и F....