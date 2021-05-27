В Сумах полиция расследует ДТП, в котором травмы получили таксист и его пассажирка

2 июня, около 4.20, на автомобильном мосту, соединяющем проспект Курский и улицу Ремесленную, 54-летний водитель легкового автомобиля «Фольксваген», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения после чего столкнулся с электроопорой.
В результате ДТП водитель и его 20-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены на лечение в больницу. Автомобиль с места происшествия изъято и отправлено на специальную площадку полиции.
В рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины начато досудебное следствие, в ходе которого и будут окончательно установлены причины и обстоятельства происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Родные и близкие пассажирки, которая находится в коме, собирают средства на лечение.
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