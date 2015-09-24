Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:32445

Глуховчанка организовала в собственной квартире наркопритон

Ее «гостеприимством» пользовались знакомые, с которыми она вместе принимала опий.

В рамках комплексных оперативных мероприятий по выявлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, сотрудники уголовного розыска Глухова получили информацию, что одна из местных жительниц предоставляет помещение для употребления наркотических веществ зависимым от наркотиков лицам.

Проведя необходимую проверку, правоохранители получили подтверждение этой информации.

Выяснилось, что «гостеприимством» 29-летней женщины пользовались двое ее знакомых. Хозяйка квартиры самостоятельно изготавливала опий, принимала сама и угощала наркотиками приятелей.

«Во время санкционированного обыска в ее квартире были найдены и изъяты три пластиковые бутылки с растворителем, посуда, в которой женщина производила опий и другие предметы со следами наркотического вещества, - рассказывает Сергей Буханистый, начальник отдела полиции №1 г. Глухов Шосткинского районного управления полиции. - Все это было направлено на экспертное исследование, которое позже подтвердило наши предположения».

В полиции в отношении гражданки открыто уголовное производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по ч. 1 ст. 317 «Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и ч. 1 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». За содеянное ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркопритон
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине полицейские разоблачили два наркопритона
07.05.2021 12:22

На Сумщине полицейские разоблачили два наркопритона

На Путивльщине полицейские разоблачили двух мужчин, причастных к организации мест для употребления наркотических средств....

06.08.2019 17:25

В заброшенном здании в центре Сум – наркопритон (видео)

В заброшенном здании в пер. Григория Сковороды (район городского роддома на Троицкой) – наркопритон....

09.04.2019 16:38

На Сумщине по подозрению в организации наркопритона задержан ахтырчанин

Ахтырской местной прокуратурой сегодня, 9 апреля, сообщено о подозрении 53-летнему жителю г. Ахтырка, который организовал у себя в квартире наркопритон....

В Сумах накрыли наркопритон
05.03.2019 17:25

В Сумах накрыли наркопритон

В Сумах правоохранители выявили и пресекли деятельность наркопритона....

24.09.2015 12:17

В Сумах милиция накрыла наркопритон

26-летний хозяин частной квартиры не только сам готовил и употреблял наркотики, но и предоставлял помещение для подобного «досуга» своим наркозависимым...

Новости

На Сумщине 78 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:51
Дорогу в Краснопіллі невздовзі буде відремонтовано (відео)
Сегодня 16:38
В Сумах хотят интеллектуальную транспортную систему
Сегодня 16:20
В Конотопе в аварии пострадал подросток на мотоцикле
Сегодня 16:05
В Сумской громаде за парты сядут более 3 тысяч первоклассников: где есть свободные места?
Сегодня 15:40
Как выглядит офис информационного агентства на Сумщине, которое ночью пытались поджечь (фото)
Сегодня 15:08
В мэрии рассказали, где в Сумах идет текущий средний ремонт дорог
Сегодня 15:00
Василь Хома: Велике будівництво на Сумщині триває - ремонтуємо місцеві дороги
Сегодня 14:57
В Ахтырке хотят поднять тарифы на отопление
Сегодня 14:53
На Сумщине пройдут спецучения спасателей с применением наземных и авиационных сил
Сегодня 14:33
В центре Сум патрульные обнаружили автомобиль в розыске
Сегодня 14:26
Сумчанам запропонували Вечір молока
Сегодня 14:18
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Мільйони на смітник. Скандальні партнери братів-чепчиків будують сміттєвий полігон для Сум (відео)
Сегодня 13:21
Іван Телющенко: Будь-яка суспільно корисна дія повинна бути «з кулаками»
01.06.2021 16:09
Правоохранители атакуют сумские предприятия
31.05.2021 19:21
Суши сет в Борисполе - в чем выгода?
31.05.2021 18:27
Чи відповідає покупець за ненавмисно розбитий або пошкоджений товар у магазині?
31.05.2021 17:04
“Для меня каждая сложная операция - это драйв и адреналинозависимость”, - уролог Юрий Кудрявцев
31.05.2021 16:54
На Сумщине коронавирусные показатели снова падают (итоги недели)
31.05.2021 13:09
Добить раненого: кто и зачем хочет сорвать возрождение Сумского НПО?
30.05.2021 17:28
Відкритий лист представника АТ "Сумське НВО" до Міністра юстиції та Генпрокурора
29.05.2021 14:28
Оптовые покупки топлива: выгодно, надежно и недорого
27.05.2021 20:27
У Конотопі священик будує дім із коноплі
27.05.2021 18:38
Андрій Деркач: В області створена коаліція по "розпилу" регіона
27.05.2021 14:58
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Закляття 3: За велінням диявола (Майкл Чавес, 2021)
Закляття 3: За велінням диявола (Майкл Чавес, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.25
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.40
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.00; 18.35
Кролик Петрик: Втеча до міста (Вілл Глук, 2021)
Кролик Петрик: Втеча до міста (Вілл Глук, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.00; 16.50
Виставка батіку Інни Головіної "Коли сонце було Богом"
Виставка батіку Інни Головіної "Коли сонце було Богом"
Выставки Сумська міська галерея
10.00-18.00
Художня виставка "Шлях до майстерності"
Художня виставка "Шлях до майстерності"
Выставки Сумська міська галерея
10.00-18.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.