Глуховчанка организовала в собственной квартире наркопритон Ее «гостеприимством» пользовались знакомые, с которыми она вместе принимала опий.

В рамках комплексных оперативных мероприятий по выявлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, сотрудники уголовного розыска Глухова получили информацию, что одна из местных жительниц предоставляет помещение для употребления наркотических веществ зависимым от наркотиков лицам.

Проведя необходимую проверку, правоохранители получили подтверждение этой информации.

Выяснилось, что «гостеприимством» 29-летней женщины пользовались двое ее знакомых. Хозяйка квартиры самостоятельно изготавливала опий, принимала сама и угощала наркотиками приятелей.

«Во время санкционированного обыска в ее квартире были найдены и изъяты три пластиковые бутылки с растворителем, посуда, в которой женщина производила опий и другие предметы со следами наркотического вещества, - рассказывает Сергей Буханистый, начальник отдела полиции №1 г. Глухов Шосткинского районного управления полиции. - Все это было направлено на экспертное исследование, которое позже подтвердило наши предположения».

В полиции в отношении гражданки открыто уголовное производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по ч. 1 ст. 317 «Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и ч. 1 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». За содеянное ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.