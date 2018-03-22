В Сумах прошла премьера спектакля по Шолому Алейхему

История посвящена приключениям Тевье-молочника, бедного еврея, который мечтает выдать замуж своих пятерых дочерей, однако из этого не выходит ничего путёвого, пишет Jewish News.

В начале 2020 года еврейский фонд «Хесед Хаим» выиграл грант от Голландского еврейского гуманитарного фонда в партнёрстве с Джойнтом в рамках проекта «Еврейское культурное наследие».

В соответствии с этим проектом участники «Хесед Хаим» должны были выпустить общинный спектакль.

Подготовка спектакля осложнилась карантином: репетиции проходили онлайн, а после ослабления карантина — малыми группами, хотя общее количество участников было 40 человек. Репетиции длились до ночи, но встречи молодёжи и взрослых людей были приятными.

Однако, по словам организаторов, приложенные усилия того стоили: зрителям спектакль понравился, они смеялись и плакали, сопереживали, сочувствовали и аплодировали.

Фото Facebook: Сергей Малюк Фото Facebook: Сергей Малюк

Представление планируется показывать не только в Сумах, но и в других городах Украины.

Фото Facebook: Сергей Малюк