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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:56182

В Сумах прошла премьера спектакля по Шолому Алейхему

В Сумах впервые показали спектакль «Тевье», основанный на рассказах писателя Шолом-Алейхема.

История посвящена приключениям Тевье-молочника, бедного еврея, который мечтает выдать замуж своих пятерых дочерей, однако из этого не выходит ничего путёвого, пишет Jewish News.

тевье шолом-алейхем

В начале 2020 года еврейский фонд «Хесед Хаим» выиграл грант от Голландского еврейского гуманитарного фонда в партнёрстве с Джойнтом в рамках проекта «Еврейское культурное наследие».

тевье шолом-алейхем

В соответствии с этим проектом участники «Хесед Хаим» должны были выпустить общинный спектакль.

тевье шолом-алейхем

Подготовка спектакля осложнилась карантином: репетиции проходили онлайн, а после ослабления карантина — малыми группами, хотя общее количество участников было 40 человек. Репетиции длились до ночи, но встречи молодёжи и взрослых людей были приятными.

тевье шолом-алейхем
 
тевье шолом-алейхем

Однако, по словам организаторов, приложенные усилия того стоили: зрителям спектакль понравился, они смеялись и плакали, сопереживали, сочувствовали и аплодировали.

тевье шолом-алейхемФото Facebook: Сергей Малюк

Представление планируется показывать не только в Сумах, но и в других городах Украины.

 
тевье шолом-алейхем
 
Фото Facebook: Сергей Малюк
Досуг Спектакль
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