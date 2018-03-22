В Сумах прошла премьера спектакля по Шолому Алейхему

История посвящена приключениям Тевье-молочника, бедного еврея, который мечтает выдать замуж своих пятерых дочерей, однако из этого не выходит ничего путёвого, пишет Jewish News.
В начале 2020 года еврейский фонд «Хесед Хаим» выиграл грант от Голландского еврейского гуманитарного фонда в партнёрстве с Джойнтом в рамках проекта «Еврейское культурное наследие».
В соответствии с этим проектом участники «Хесед Хаим» должны были выпустить общинный спектакль.
Подготовка спектакля осложнилась карантином: репетиции проходили онлайн, а после ослабления карантина — малыми группами, хотя общее количество участников было 40 человек. Репетиции длились до ночи, но встречи молодёжи и взрослых людей были приятными.
Однако, по словам организаторов, приложенные усилия того стоили: зрителям спектакль понравился, они смеялись и плакали, сопереживали, сочувствовали и аплодировали.
Представление планируется показывать не только в Сумах, но и в других городах Украины.
27 травня в Сумському обласному театрі для дітей та юнацтва вирували емоції - відбулась довгоочікувана прем’єра комедії за твором Еміля...
15 та 16 травня о 18:00 у Сумському національному театрі ім. М.С. Щепкніа – прем’єра вистави “Чудернацькі пригоди Бурсака”. Це...
Сумський театр ім. Щепкіна + «Зелений театр» = вистава на відкритому просторі....
Актори театру «Місто-С» разом з автором творів Ігорем Касьяненком на сцені палацу культури «Хімік» зіграють виставу «Історія пристрасті»....
В субботу, 24 марта, в рамках благотворительного проекта «White Puppet Hag - Куклы объединяют людей» театр кукол Ирины Бойко покажет...