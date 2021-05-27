В утренней аварии в Сумах пострадала детский тренер: нужна помощь

Такси, в котором ехала детский тренер по спортивной акробатике и судья-секретарь ФБУ Анастасия Семерня, врезалось в столб. Водитель и пассажирка были госпитализированы. 19-летняя Настя сейчас в коме. Друзья и коллеги просят о помощи:
5168755424056022 Семерня Юрий Викторович (отец)
5168742230384228 Стародуб Игорь (парень Насти)
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