В утренней аварии в Сумах пострадала детский тренер: нужна помощь Сегодня, 2 июня, в Сумах на курском проспекте произошло ДТП.

Такси, в котором ехала детский тренер по спортивной акробатике и судья-секретарь ФБУ Анастасия Семерня, врезалось в столб. Водитель и пассажирка были госпитализированы. 19-летняя Настя сейчас в коме. Друзья и коллеги просят о помощи: 5168755424056022 Семерня Юрий Викторович (отец) 5168742230384228 Стародуб Игорь (парень Насти)