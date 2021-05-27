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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:05611

В утренней аварии в Сумах пострадала детский тренер: нужна помощь

Сегодня, 2 июня, в Сумах на курском проспекте произошло ДТП.

Такси, в котором ехала детский тренер по спортивной акробатике и судья-секретарь ФБУ Анастасия Семерня, врезалось в столб. Водитель и пассажирка были госпитализированы. 19-летняя Настя сейчас в коме. Друзья и коллеги просят о помощи:

5168755424056022 Семерня Юрий Викторович (отец)

5168742230384228 Стародуб Игорь (парень Насти)

Общество Дтп Нужна помощь
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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Вигнання (Крістофер Сміт, 2020)
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Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
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15.00; 18.35
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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