Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:49259

В Сумах полиция устанавливает обстоятельства травмирования несовершеннолетнего

Сегодня в Сумское районное управление полиции поступило сообщение из нейрохирургического отделения Сумской областной клинической больницы о том, что к ним на лечение с тяжелой травмой головы был доставлен 14-летний житель областного центра.

По предварительной информации, травму несовершеннолетний мог получить во время тренировки на занятиях по панкратиону. На месте работает следственно-оперативная группа полиции, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Детский травматизм
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах игра в войнушку привела к травмированию девочки
17.05.2021 10:21

В Сумах игра в войнушку привела к травмированию девочки

О случае травмирования ребенка написала в Фейсбуке сумчанка Виктория Тысячник....

На Сумщине травмировались дети
12.05.2021 12:35

На Сумщине травмировались дети

Почти ежедневно в полицию Сумщины поступают сообщения из медицинских учреждений, куда доставляются для оказания помощи травмированные в результате несчастных случаев...

20.10.2020 11:32

На Сумщине двое детей с ожогами попали в больницу

За 19 октября в Сумскую областную клиническую больницу попали двое детей с ожогами горячей жидкостью....

08.09.2020 10:54

На Сумщине на больничную койку с бытовыми травмами попали трое детей

Полиция проверяет обстоятельства несчастных случаев и призывает граждан обеспечить детям безопасные быт, обучение и развлечения....

В Сумах подросток, ныряя в реку, сломал шею
14.08.2020 12:10

В Сумах подросток, ныряя в реку, сломал шею

Об этом 13 августа в Фейсбуке сообщил директор Сумской областной детской клинической больницы Игорь Змысля....

Новости

Фестиваль у Підопригорах планують провести цього літа
Сегодня 19:04
На Сумщине 98 новых случаев заболевания коронавирусом: 4 летальных (подробности)
Сегодня 08:56
29 травня – мистецький проєкт «Ніч Музеїв» – 2021» (програма)
26.05.2021 08:30
Стали известны полуфинальные пары Кубка Сумщины
Сегодня 19:28
На Сумщине будут судить афериста-гастролера
Сегодня 17:56
В Сумах полиция устанавливает обстоятельства травмирования несовершеннолетнего
Сегодня 17:49
В Сумах хотят ввести комендантский час
Сегодня 17:39
На выходных на Сумщине будет дождливо
Сегодня 17:30
Две студентки с Сумщины будут получать академической стипендии Кабмина
Сегодня 16:54
У Сумах вшанували пам’ять Романа Атаманюка
Сегодня 16:46
В Сумах, ожидая транспорт, люди сидят вместо лавочки на урне
Сегодня 16:33
Як у Сумах відзначатимуть День захисту дітей
Сегодня 16:15
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Зоряний рубіж (Едвард Дрейк, 2021)
Зоряний рубіж (Едвард Дрейк, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.45; 16.20
Вигнання (Крістофер Сміт, 2020)
Вигнання (Крістофер Сміт, 2020)
Кино Планета Кіно
14.50; 21.30
Сем: Пісочний Ельф (Енді ДеЕммоні, 2020)
Сем: Пісочний Ельф (Енді ДеЕммоні, 2020)
Кино Планета Кіно
11.50; 15.30; 17.45
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.00
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25; 20.25
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Кино Планета Кіно
10.10
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Кино Планета Кіно
20.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.