В Сумах полиция устанавливает обстоятельства травмирования несовершеннолетнего Сегодня в Сумское районное управление полиции поступило сообщение из нейрохирургического отделения Сумской областной клинической больницы о том, что к ним на лечение с тяжелой травмой головы был доставлен 14-летний житель областного центра.

По предварительной информации, травму несовершеннолетний мог получить во время тренировки на занятиях по панкратиону. На месте работает следственно-оперативная группа полиции, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.