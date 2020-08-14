В Сумах полиция устанавливает обстоятельства травмирования несовершеннолетнего

По предварительной информации, травму несовершеннолетний мог получить во время тренировки на занятиях по панкратиону. На месте работает следственно-оперативная группа полиции, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
О случае травмирования ребенка написала в Фейсбуке сумчанка Виктория Тысячник....
Почти ежедневно в полицию Сумщины поступают сообщения из медицинских учреждений, куда доставляются для оказания помощи травмированные в результате несчастных случаев...
За 19 октября в Сумскую областную клиническую больницу попали двое детей с ожогами горячей жидкостью....
Полиция проверяет обстоятельства несчастных случаев и призывает граждан обеспечить детям безопасные быт, обучение и развлечения....
Об этом 13 августа в Фейсбуке сообщил директор Сумской областной детской клинической больницы Игорь Змысля....