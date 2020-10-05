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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские бойцы отличились на чемпионате Украины

22 мая в Бердянске прошел 9-й чемпионат Украины по Шотокан каратэ по версии Международной Федерации Шотокан Каратэ (ISKF).

Турнир собрал около 300 участников из 10 областей. Соревнования почтили память известного мастера, одного из основателей каратэ в Украине Олега Шевченко.

Успешно выступили представители Сум, члены сборной команды Украины, представители КДЮСШ «Авангард» и клуба «Терра».

В ката у мужчин (18 лет и старше) уверенно победил Андрей Ковалев (СумГУ, тренер А. Лозовой), на третьем месте - Сергей Ивченко (СЦПТО-2, тренер А. Лозовой). В открытой категории ката, где вместе соревнуются разные стили, а также мужчины и женщины, почетное 2-е место заняла Анастасия Дамико (колледж искусств и культуры, тренер А. Лозовой), которая уступила еще одному сумчанину Константину Пузю (СОШ №7, тренер А. Лозовой). Еще одну медаль в ката завоевал для Сум Дмитрий Сапич (тренер В. Гутенко) – 2-е место в открытой категории 10-13 лет.

В кумитэ среди юношей до 16 лет Константин Пузь стал вторым, Сергей Ивченко на третьем месте среди юношей до 17 лет.

В сентябре наших сборников ждет чемпионат мира по каратэ WUKF в Румынии и чемпионат мира по Фунакоши шотокан каратэ в октябре в Италии.

Спорт Каратэ
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