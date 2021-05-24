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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:48912

На Сумщине 76 178 случаев заболевания COVID-19 (подробности)

По состоянию на 24 мая в Сумской области 76 178 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 33 человек (Краснопольский р-н - 1, Ромны - 1, Сумы - 26, Сумской р-н - 2, Тростянецкий р-н - 3).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1232 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 72178 человек, из них за минувшие сутки - 56 (Белопольский р-н - 6, Краснопольский р-н - 3, Сумы - 43, Сумской р-н - 4).

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Общество Коронавирус
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10.20; 12.20; 14.40; 17.00; 19.20; 21.35
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.20; 14.40
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Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
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10.15; 12.30; 15.50
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 16.55; 19.15
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
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