На Сумщине 76 178 случаев заболевания COVID-19 (подробности) По состоянию на 24 мая в Сумской области 76 178 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 33 человек (Краснопольский р-н - 1, Ромны - 1, Сумы - 26, Сумской р-н - 2, Тростянецкий р-н - 3).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1232 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 72178 человек, из них за минувшие сутки - 56 (Белопольский р-н - 6, Краснопольский р-н - 3, Сумы - 43, Сумской р-н - 4).