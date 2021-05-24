На Сумщине 76 178 случаев заболевания COVID-19 (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 33 человек (Краснопольский р-н - 1, Ромны - 1, Сумы - 26, Сумской р-н - 2, Тростянецкий р-н - 3).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1232 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 72178 человек, из них за минувшие сутки - 56 (Белопольский р-н - 6, Краснопольский р-н - 3, Сумы - 43, Сумской р-н - 4).
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