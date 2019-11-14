Завтра в Сумському обласному краєзнавчому музеї – день відкритих дверей 18 травня — у Міжнародний день музеїв — Сумський обласний краєзнавчий музей проводить день відкритих дверей.

“Запрошуємо! Звертаємо вашу увагу на необхідність попереднього запису за телефоном: (0542) 22-17-74”, – повідомляють у музеї.