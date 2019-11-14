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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Завтра в Сумському обласному краєзнавчому музеї – день відкритих дверей

18 травня — у Міжнародний день музеїв — Сумський обласний краєзнавчий музей проводить день відкритих дверей.

“Запрошуємо! Звертаємо вашу увагу на необхідність попереднього запису за телефоном: (0542) 22-17-74”, – повідомляють у музеї.

 
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Досуг Краеведческий музей
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12.00; 19.20
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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