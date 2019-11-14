Завтра в Сумському обласному краєзнавчому музеї – день відкритих дверей

“Запрошуємо! Звертаємо вашу увагу на необхідність попереднього запису за телефоном: (0542) 22-17-74”, – повідомляють у музеї.
З 11 травня Сумський обласний краєзнавчий музей відновлює роботу з прийому відвідувачів з дотриманням карантинних обмежень....
Днями Сумський обласний краєзнавчий музей до свого 100-річного ювілею отримав у дарунок комплекс знахідок з 90 предметів київської археологічної культури...
20 февраля в фонды Сумского областного краеведческого музея были переданы ценные артефакты древнерусского времени - пять серебряных гривен, найденные неподалеку...
Жителів Сумщини запрошують на новорічну ретровиставку....
18 листопада об 11:00 в приміщенні Сумського обласного краєзнавчого музею в рамках підготовки до святкування 100-річчя музею відбудеться відкритий перегляд...