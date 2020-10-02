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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Сумському обласному краєзнавчому музеї – нова виставка

День прийняття Конституції України – 28 червня 1996 р. увійшов в історію як один із найвизначніших етапів утвердження державності України, і нині є одним з найголовніших державних свят.

До 25-річчя ухвалення Основного Закону краєзнавчий музей презентує фотодокументальну виставку, матеріали якої висвітлюють етапи державотворення й історію конституційного процесу на теренах України, в тому числі й Сумщини.

Серед унікальних експонатів, представлених на виставці – скарб срібних гривен ХІІ – ХІІІ ст. – ювелірних злитків для здійснення торгівельних операцій на теренах України майже тисячу років тому. Історичну назву цієї вагової, лічильної й монетної одиниці у 1996 р. затверджено як назву офіційної валюти держави, про що йдеться у статті 99 Конституції України.

Привертає увагу книга «Статут Великого князівства Литовського» – збірник законів, який, зокрема, увібрав у себе основні положення та норми звичаєвого права і «Руської правди» – унікальної пам’ятки давньоруського права. У ХVІ – ХVІІІ ст. «Статут» діяв і на українських землях. Його окремі положення вплинули на формування правової системи держави, основним джерелом права у якій є закони й нормативно-правові акти, що приймаються на основі Конституції України. На виставці представлений перепис ХVІІІ ст. «Статуту Великого князівства Литовського» – оригінальна музейна пам’ятка, що яскраво відображає історичну епоху.

Експонується комплекс матеріалів, що розповідають про «Договори і Постановлення Прав і вольностей Війська Запорозького» – конституційний акт укладений 5 квітня 1710 р. поблизу м. Бендери (нині Молдова) між гетьманом Війська Запорозького в екзилі Пилипом Орликом (1710 – 1742) та старшиною й козацтвом, інтереси яких на раді представляв кошовий отаман Кость Гордієнко. Документ написаний латинською і староукраїнською мовами, містив преамбулу та 16 статей, які обґрунтовували право України на суверенітет, відродження державних кордонів часів розквіту Гетьманщини, а також, торкалися соціально-політичних, економічних та релігійних питань. Згодом документ дістав назву Конституція Пилипа Орлика, яку вважають першою українською Конституцією. На виставці представлено фотокопії цього історичного документу, поліграфічна продукція, що розкриває тему й типологічні речі козацького часу, зокрема: чорнильниці-каламарі і козацькі перстні-печатки, датовані ХVІІІ ст.

Цікавими є видання другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: «Граматка» П. Куліша 1857 р., що відкрила серію україномовних підручників для початкової освіти, книга О. Синявського «Вчимось писати» 1918 р. – початкова наука з письма, «Художній альбом України», що побачив світ 1917 р. в Полтаві та «Поезії» Т. Шевченка, видані 1925 р. Символічним є те, що поруч з комплексом перших україномовних видань експонується портрет Т. Шевченка, який є гордістю нації й символом України. Поруч з державними символами, визначеними статтею 20 Основного Закону держави: прапором, гербом і гімном, його образ і слово є невід’ємними під час проведення заходів з відзначення державних свят.

Експонуються матеріали, присвячені Конституції України, ухваленій 28 червня 1996 р., зокрема: світлини й фотокопії документів, друковані видання, поштові конверти і листівки, випущені до річниць прийняття Основного Закону та пам’ятні монети Національного Банку України, карбовані у 2006 – 2016 рр., присвячені цій історичній події. Цікавим є примірник «Конституції України», виданий в м. Суми у 1996 р.

Виставка працює щоденно з 9-00 до 17-00, крім понеділка, у суботу та неділю з 11-00 до 19-00 за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 2.

Досуг Краеведческий музей
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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