Сумський обласний краєзнавчий музей змінює графік роботи у вихідні

У суботу та неділю музей відкритий для сумчан та гостей міста з 11:00 до 19:00, каса працюватиме з 11:00 до 18:30.
Прийом відвідувачів відбувається із дотриманням карантинних обмежень.
Адреса: вулиця Герасима Кондратьєва,2
Телефон для довідок: (0542) 22-17-74
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