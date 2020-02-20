Сумський обласний краєзнавчий музей змінює графік роботи у вихідні Для зручності відвідувачів з 5 червня Сумський обласний краєзнавчий музей змінює графік роботи у вихідні дні.

У суботу та неділю музей відкритий для сумчан та гостей міста з 11:00 до 19:00, каса працюватиме з 11:00 до 18:30. Прийом відвідувачів відбувається із дотриманням карантинних обмежень. Адреса: вулиця Герасима Кондратьєва,2 Телефон для довідок: (0542) 22-17-74