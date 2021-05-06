Сумську школу оштрафували на 50 тисяч за недопуск інспекторів до перевірки харчоблоку Під час планової перевірки комунальної установи Сумського спеціального навчально – виховного комплексу «Загальноосвітня школа 1 ступеня – дошкільний навчальний заклад Сумська спеціальна початкова школа №31 Сумської міської ради, 28 жовтня 2019 р. спеціаліста Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області були виявлені порушення законодавства у сфері безпечності харчових продуктів.

У серпні та вересні 2020 року інспектори Головного управління двічі намагалися потрапити на харчоблок учбового закладу з метою перевірки усунення порушень, які стосуються дотримання гігієнічних вимог під час організації харчування дітей. Однак директор закладу, навіть в присутності поліцейських, не допустила посадових осіб Головного управління до перевірки.

За фактом недопуску до проведення перевірки інспекторами був складений протокол на підставі, якого були застосовані штрафні санкції в розмірі 50 тис. грн.

Тактикою захисту були обрані звинувачення посадових осіб Головного управління в корупційних правопорушеннях та злочинах про що директор закладу направила повідомлення на Урядову гарячу лінію.

У зв’язку з цим, неодноразово Головне управління зверталось до управлінь освіти міського та обласного рівня з приводу надання конкретних доказів комунальним учбовим закладом у підтвердження озвучених звинувачень. Проте таких доказів надано не було. З метою з’ясування обґрунтованості звинувачень в корупції та тяжких злочинах, Головним управлінням також було направлено звернення до органів нацполіції, які відкрили за даним фактом кримінальне провадження згідно ст. 396 Кримінального Кодексу України. Враховуючи зазначене, звинувачення директора учбового закладу на адресу посадових осіб Головного управління не знайшли свого підтвердження.

Незважаючи на очевидні факти перешкоджання інспекторам Головного управління в доступі до харчоблоку та проведенні перевірки, зафіксовані на відеозапис, директор ДНЗ №31 оскаржила застосований штраф до Сумського окружного адміністративного суду. В ході численних судових засідань представниками Головного управління було доведено порушення законодавства в діях Сумської спеціальної початкової школи №31. В зв’язку з цим, рішенням Сумського окружного адміністративного суду постанова про застосування штрафних санкцій в розмірі 50 тис. грн. по факту недопуску до перевірки була визнана законною, а в задоволенні вимог ДНЗ №31 було відмовлено.

Головне управління звертає увагу операторів ринку на те, що державні ветеринарні інспектори відповідно до статті 11 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» (надалі – ЗУ №2042) мають право безперешкодного доступу до потужностей на яких здійснюється виробництво та/або обіг харчових продуктів. В свою чергу на суб’єкта господарювання ст. 16 ЗУ №2042 покладений обов’язок допускати до проведення заходів державного нагляду. Невиконання даного обов’язку згідно п. 17 ч. 1 статті 65 ЗУ №2042 тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі десяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців – у розмірі семи мінімальних заробітних плат.

При цьому, характеристика обставин, які можуть свідчити про недопуск посадових осіб органу державного нагляду до проведення перевірки, наводилась у постановах Верховного Суду від 09.12.2019 у справі №822/836/16, від 06.02.2020 у справі №208/537/17(2-а/208/120/17), де зазначено, що це може виражатись, як у вчиненні будь-яких активних дій з боку суб`єкта господарювання або його представників, що фактично перешкоджають здійсненню такого заходу, так і у пасивній поведінці цього ж суб`єкта, який будучи завчасно обізнаним про час і місце її проведення, свідомо, за відсутності на те поважних причин, не створив належних умов для цього, в тому числі, не забезпечив доступ до об`єкта перевірки.