Експонати Сумського краєзнавчого музею поїхали до Києва Експонати із зібрання Сумського обласного краєзнавчого музею представлені на виставці у Національному музеї «Київська картинна галерея».

З 30 червня 2021 року у Національному музеї «Київська картинна галерея» експонується виставка «Сузір'я Полєнова», присвячена творчості видатного художника Василя Дмитровича Полєнова (1844–1927), його учнів та відомих колег, мистецькі погляди яких формувалася під впливом майстра. Сумський обласний краєзнавчий музей є партнером проекту.

Виставка розкриває феномен В. Полєнова - художника та педагога, навколо якого склалося унікальне співтовариство обдарованих людей, яких об’єднала любов до художньої творчості майже в усіх її проявах. На виставці представлені твори з музеїв України і приватних збірок. Оглянувши її, можна побачити роботи: Іллі Рєпіна, Віктора Васнєцова, Валентина Сєрова, Ісаака Левітана, Костянтина Коровіна, Михайла Нестерова, Михайла Врубеля та інших видатних митців кінця ХІХ початку ХХ ст.

Окрасою експозиції є унікальна добірка з 9 кахлів кінця ХІХ – початку ХХ ст. з фондової колекції Сумського обласного краєзнавчого музею. Декоративні пічні кахлі прикрашені поліхромним полив’яним розписом. Свого часу вони були виготовлені у Абрамцевській майстерні за ескізами видатних майстрів Михайла Врубеля (1856-1910) та Сави Мамонтова (1841-1918).

До виставки буде надруковано каталог, якому передують статті, присвячені історії формування «полєновської» колекції Київської картинної галереї та стаття кандидата мистецтвознавства Сергія Побожія, присвячена кахлям із зібрання Сумського обласного краєзнавчого музею. Куратор проєкту і автор каталогу Галина Алавердова. Виставка триватиме до 15 серпня.