Главному завхозу полиции Сумской области вручили подозрение в покушении на убийство егеря

Об этом редакция 368.media узнала из сообщения Херсонской областной прокуратуры.
В августе 2018 года Журавель стрелял в егеря прямо на границе Черноморского биосферного заповедника. Установлено, что полицейский не службы совершил несанкционированный проезд через охранный ров на территорию заповедника НАН. Работники заповедника обнаружили нарушителя и изъяли у него транспортное средство.
Егерь отогнал машину на границу, поужинал и лег спать. Его разбудил удар по голове. Открыв глаза он увидел, что над ним угрожающе нависает тот же незнакомец с пистолетом. А на входе маячат еще трое каких-то мужчин с бейсбольными битами и отрезком металлической трубы. Однако егерь не испугался и бросился вырывать оружие у нападающего. Тот нажал на курок, раздался выстрел. Пуля, выпущенная из травматического пистолета, попала в стену, срикошетила от нее и попала в щеку стрелявшего. Здесь его группа поддержки убежала, а помощник егеря Андрей Боб вызвал полицию.
Полицейским нападающий предъявил служебное удостоверение № 004832. Ему вручили подозрение по ч. 2 ст. 162, ст. 348 УК.
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