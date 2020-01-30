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Сергей Скакун
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Главному завхозу полиции Сумской области вручили подозрение в покушении на убийство егеря

Начальнику управления логистики и материально-технического обеспечения управления полиции Сумской области Владимиру Журавлю вручили подозрение в незаконном проникновении в жилище с применением насилия и покушением на убийство работника правоохранительного органа.

Об этом редакция 368.media  узнала из сообщения Херсонской областной прокуратуры.

В августе 2018 года Журавель стрелял в егеря прямо на границе Черноморского биосферного заповедника. Установлено, что полицейский  не службы совершил несанкционированный проезд через охранный ров на территорию  заповедника НАН. Работники заповедника обнаружили нарушителя и изъяли у него транспортное средство.

Егерь отогнал машину на границу, поужинал и лег спать. Его разбудил удар по голове. Открыв глаза он увидел, что над ним угрожающе нависает тот же незнакомец с пистолетом. А на входе маячат еще трое каких-то мужчин с бейсбольными битами и отрезком металлической трубы. Однако егерь не испугался и бросился вырывать оружие у нападающего. Тот нажал на курок, раздался выстрел. Пуля, выпущенная из травматического пистолета, попала в стену, срикошетила от нее и попала в щеку стрелявшего. Здесь его группа поддержки убежала, а помощник егеря Андрей Боб вызвал полицию.

Полицейским нападающий предъявил служебное удостоверение № 004832. Ему вручили подозрение по ч. 2 ст. 162, ст. 348 УК.

Право Владимир Журавель Покушение на убийство
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