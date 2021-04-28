Суд избрал меру пресечения подозреваемому в покушение на убийство президента ФК «Сумы» Мужчина, которого подозревают в покушение на убийство президента футбольного клуба «Сумы», будет находиться под стражей до 9 июня.

12 мая Ковпаковский районный суд г. Сумы рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения 51-летнему сумчанину.

Мужчину подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренном частью второй статьи 15 частью первой статьи 115 Уголовно кодекса Украины - законченное покушение на убийство.

Во время совместного отдыха со своим знакомым он нанес ему телесные повреждения в виде множественных колото-резаных ранений в различные участки тела и головы. От нежелательных последствий пострадавший смог спастись, поскольку вырвался от нападающего и убежал, а потом спрятался в кустах соседнего дома.

Суд частично удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 30 суток.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном суде в течение пяти дней с момента провозглашения.

Напомним, что согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и быть не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.