Суд избрал меру пресечения подозреваемому в покушение на убийство президента ФК «Сумы»

12 мая Ковпаковский районный суд г. Сумы рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения 51-летнему сумчанину.
Мужчину подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренном частью второй статьи 15 частью первой статьи 115 Уголовно кодекса Украины - законченное покушение на убийство.
Во время совместного отдыха со своим знакомым он нанес ему телесные повреждения в виде множественных колото-резаных ранений в различные участки тела и головы. От нежелательных последствий пострадавший смог спастись, поскольку вырвался от нападающего и убежал, а потом спрятался в кустах соседнего дома.
Суд частично удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 30 суток.
Постановление может быть обжаловано в апелляционном суде в течение пяти дней с момента провозглашения.
Напомним, что согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и быть не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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