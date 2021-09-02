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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине дали 7,5 лет за покушение на убийство и пытки

К 7 годам и 6 месяцам лишения свободы осужден мужчина за покушение на убийство соперника и пытки бывшей жены.

Ахтырской окружной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 54-летнего мужчины, который пытался лишить жизни соперника и пытал бывшую жену.

Речь идет о событии, которое произошло 20 августа 2019 года в с. Хухра Ахтырского района. Обвиняемый, вооружившись ножами, пошел в дом к односельчанину, с которым проживала его бывшая жена. Сначала он ударил ножом в грудную клетку соперника, а затем нанес несколько ударов женщине и, угрожая физической расправой, заставил ее пойти с ним. По месту жительства мужчина около двух часов издевался над бывшей женой.

Пострадавший получил проникающее ранение, однако медики спасли ему жизнь. У женщины врачи зафиксировали множественные ссадины, многочисленные резаные раны, синяки, гематомы, сотрясение мозга. Она объяснила, что муж ее всегда оскорблял и обижал, поэтому она ушла от него.

В суде обвиняемый пояснил, что он действительно ударил ножом своего соперника, однако намерения убивать у него не было. Жене нанес только один или два удара, потому что был в ярости, поскольку она унизила его достоинство.

По приговору Ахтырского горрайонного суда 20 сентября 2021 года обвиняемый признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы (ч. 1 ст. 162, ч.2 ст. 15 \ ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст . 146 и ч. 1 ст. 127 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Покушение на убийство Приговор суда Пытки
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