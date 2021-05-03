Справа незаконного продажу Сумського готелю "Ювілейний": обрали запобіжний захід приватному виконавцю Зарічний Суд міста Суми обрав запобіжний захід підозрюваній Юлії Жованик – у вигляді застави 44 140 грн, передає кореспондентка Суспільного з зали суду.

Йдеться про справу готелю Ювілейний, а саме про незаконні оборудки під час його продажу, пише Суспільне

Юлії Жованик – приватний виконавець, яку слідство підозрює у зміні даних про обтяження в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Це дозволило незаконно зняти арешт з готелю та продати його за низькою ціною.

Прокуратура просила заставу обсягом – 181 600 грн, обґрунтовуючи її тим, що підозрювана може переховуватися та впливати на свідків. Зокрема на єдиного свідка, кому виплатили заборгованість.

Раніше речинця прокуратури Наталя Науменко у коментарі Суспільному говорила: "За даними слідства, колишній генеральний директор АТ Сумське НВО у змові з приватним виконавцем, зловживаючи службовими повноваженнями, допустив відчуження житлових приміщень готелю. Більш того, готель був реалізований за заниженою ціною і наближеній особі".

Юлія Молібог, адвокат підозрюваної зазначала, що підозра необґрунтована та просила відмовити в обранні запобіжного заходу.