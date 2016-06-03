400-літній роменський дуб отримав статус «пам’ятка природи»

Згідно рішення Сумської обласної ради серед нових обєктів природно-заповідного фонду Роменщини з’явився «Дуб козака Салова», пише Ромны24.
Дуб росте на території Глинського лісництва (ДП «Роменський держлісгосп»). Йому вже понад 400 років.
«Має особливе природоохоронне, наукове, еколого-освітнє, історичне значення. ЦЕЙ ДУБ “ЧЕКАВ” НАДАННЯ ЙОМУ ОХОРОННОГО СТАТУСУ З ПОЧАТКУ 90-х років ХХ ст. Починали обстеження київські екологи в 1991 році. Провели навіть кернування для встановлення віку дерева, але справу до кінця не довели. ВЕЛИКА ВДЯЧНІСТЬ ЗА РОБОТУ ПРАЦІВНИКАМ СУМСЬКОГО ДЕПАРТАМЕНТУ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ. НАРЕШТІ, СПРАВЕДЛИВІСТЬ ВІДНОВЛЕНО», – пише Володимир Литовка.
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