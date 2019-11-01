В Сумах пытались убить президента ФК «Сумы»

Об этом сообщает Sumy.Today со ссылкой на собственные источники. В полиции информацию о покушении подтвердили. Сейчас готовится подозрение.
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Коллегия судей Сумского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу защитника подозреваемого на решение следственного судьи Заречного районного суда г. Сумы, которым...
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