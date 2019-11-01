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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах пытались убить президента ФК «Сумы»

На бывшего прокурора, а ныне владельца юридической фирмы «LS Group» и президента ФК «Сумы» Геннадия Демьяненко совершено покушение на убийство.

Об этом сообщает Sumy.Today со ссылкой на собственные источники. В полиции информацию о покушении подтвердили. Сейчас готовится подозрение.

Сообщение о получении колото-резаных ран Геннадием Демьяненко поступило в полицию 9 мая около 22.00.

Право Геннадий Демьяненко Покушение на убийство
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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