В Сумах пытались убить президента ФК «Сумы» На бывшего прокурора, а ныне владельца юридической фирмы «LS Group» и президента ФК «Сумы» Геннадия Демьяненко совершено покушение на убийство.

Об этом сообщает Sumy.Today со ссылкой на собственные источники. В полиции информацию о покушении подтвердили. Сейчас готовится подозрение.

Сообщение о получении колото-резаных ран Геннадием Демьяненко поступило в полицию 9 мая около 22.00.