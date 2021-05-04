Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:36134

В Сумах уволили подозреваемого в покушении на убийство полковника полиции через три года после инцидента

Полковника полиции с Сумщины Государственное бюро расследований подозревает в покушении на убийство егеря на Херсонщине.

Представители ГБР в Мелитополе сообщили о подозрении начальнику одного из управлений полиции на Сумщине. Об этом говорится на сайте ГБР.

В комментарии Суспільному пресс-секретарь Нацполиции Сумщины Владимира Крупецких рассказал, что сегодня, 14 мая, начальник Главного управления Нацполиции в Сумской области Александр Анохин издал приказ об увольнении с должности Владимира Журавля.

Речь идет о событиях 2018 года, когда егерь Черноморского биосферного заповедника, на Херсонщине, обвинил сумского полковника полиции в нападении.

В августе того года автомобиль пересек охранный ров на границе заповедника. Охранники, которые преследовали машину, нашли ее на берегу моря на заповедной территории, рядом был мужчина. Как тогда рассказал егерь Сергей Ткаченко, он предложил нарушителю вывести машину из природоохранной зоны, но нарушитель ушел, оставив свой транспорт. Через несколько часов вернулся в сопровождении нескольких человек.

«Он заскочил еще туда, где люди отдыхали, к научным сотрудникам, там ребенок маленький был. Он с пистолетом, другие - с битами, с трубами. Пришли ко мне в дом, проломили мне голову. После схватки я забрал у него пистолет, вызвал полицию. Те остальные убежали, а его мы задержали. Он потом показывал свое удостоверение в полиции, нам не показывал. Мы видели, что он был пьян», - рассказывал Сергей Ткаченко.

Информация на сайте ГБР подтверждает тогдашний рассказ пострадавшего. Также на сайте ГБР говорилось, что полицейский стрелял в голову пострадавшего, но не попал.

13 мая полковнику полиции сообщили о подозрении нарушение ст. 348 УК Украины и ч. 2 ст. 162 УК Украины – «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконное проникновение в жилище или другое владение, должностным лицом с применением насилия». За такие действия предусмотрено наказание - до 15 лет за решеткой или пожизненное лишение свободы.

Право Владимир Журавель
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Главному завхозу полиции Сумской области вручили подозрение в покушении на убийство егеря
Сегодня 10:23

Главному завхозу полиции Сумской области вручили подозрение в покушении на убийство егеря

Начальнику управления логистики и материально-технического обеспечения управления полиции Сумской области Владимиру Журавлю вручили подозрение в незаконном проникновении в...

Новости

На Сумщине 75 059 случаев заболевания COVID-19 (подробности)
Сегодня 08:50
В Сумах у фонтана «Садко» спилили большую иву
Сегодня 17:53
В Сумах уволили подозреваемого в покушении на убийство полковника полиции через три года после инцидента
Сегодня 17:36
Сумська 27 реактивна артбригада імені кошового отамана Петра Калнишевського відзначає 13 років від дня створення
Сегодня 17:24
Житель Шостки отдал за виртуальные запчасти реальные 21 тыс. грн
Сегодня 17:20
Сумська компанія розпочинає ремонт ще одного мосту
Сегодня 16:55
Сумские тепловики устроили себе дополнительный выходной
Сегодня 16:54
В Сумах на Театральной площади начали устанавливать фонтан, оборудование которого было арестовано
Сегодня 16:49
У Сумах створили благодійний фонд імені Олександра Ємця
Сегодня 16:46
У сумського оптовика, який "годував" заклади освіти, вилучили більше 2,2 тонни неякісних харчових продуктів
Сегодня 16:01
В Сумы приехали очередные инвесторы, которые хотят вложиться в мусорный завод
Сегодня 15:26
На Сумщине отстранили сельского голову, подозреваемого в получении взятки
Сегодня 15:22
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Деркач: Ни государство, ни владельцы социальных сетей не имеют права ограничивать свободу слова
Сегодня 12:17
До уваги батьків сумських дошкільнят: новації у закладах дошкільної освіти
Вчера 16:26
З 1 травня перепризначення субсидій на наступний період відбуватиметься за новим порядком
Вчера 10:40
Хто може набути статусу безробітного?
12.05.2021 10:30
Туфли в интернет-магазине LeBoutique: как сделать выбор
11.05.2021 18:04
Дрова для печей, каминов, мангалов: параметры выбора и популярные виды
10.05.2021 21:07
Сумщина вышла из третьей волны коронавируса? (итоги недели)
10.05.2021 15:10
COVID-19: какой объем бесплатных услуг на первичном звене медицинской помощи
07.05.2021 14:00
Сталь у сучасній архітектурі
07.05.2021 13:37
Простые коктейли для домашней вечеринки
06.05.2021 12:23
Стало відомо, який пломбір найсмачніший! Результати дослідження ®
05.05.2021 09:30
Кто из сумских нардепов самый богатый?
04.05.2021 11:16
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Мортал Комбат (Саймон Маккуойд, 2021)
Мортал Комбат (Саймон Маккуойд, 2021)
Кино Планета Кіно
21.15
Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Кино Планета Кіно
12.10; 16.25; 20.45
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Кино Планета Кіно
10.40; 12.00; 13.00; 14.20; 15.50; 16.40; 18.10; 19.00; 20.30; 21.30 (19.05.2021 + 18.25: Wrath of Man, англ. з укр. субтитрами)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 19.20
Канни-2020. Special Edition
Канни-2020. Special Edition
Кино Планета Кіно
19.00
Пила: Спіраль (Даррен Лінн Боусман, 2021)
Пила: Спіраль (Даррен Лінн Боусман, 2021)
Кино Планета Кіно
17.00; 21.15
Батько (Флоріан Зеллер, 2020)
Батько (Флоріан Зеллер, 2020)
Кино Планета Кіно
15.20

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.