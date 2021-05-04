В Сумах уволили подозреваемого в покушении на убийство полковника полиции через три года после инцидента Полковника полиции с Сумщины Государственное бюро расследований подозревает в покушении на убийство егеря на Херсонщине.

Представители ГБР в Мелитополе сообщили о подозрении начальнику одного из управлений полиции на Сумщине. Об этом говорится на сайте ГБР.

В комментарии Суспільному пресс-секретарь Нацполиции Сумщины Владимира Крупецких рассказал, что сегодня, 14 мая, начальник Главного управления Нацполиции в Сумской области Александр Анохин издал приказ об увольнении с должности Владимира Журавля.

Речь идет о событиях 2018 года, когда егерь Черноморского биосферного заповедника, на Херсонщине, обвинил сумского полковника полиции в нападении.

В августе того года автомобиль пересек охранный ров на границе заповедника. Охранники, которые преследовали машину, нашли ее на берегу моря на заповедной территории, рядом был мужчина. Как тогда рассказал егерь Сергей Ткаченко, он предложил нарушителю вывести машину из природоохранной зоны, но нарушитель ушел, оставив свой транспорт. Через несколько часов вернулся в сопровождении нескольких человек.

«Он заскочил еще туда, где люди отдыхали, к научным сотрудникам, там ребенок маленький был. Он с пистолетом, другие - с битами, с трубами. Пришли ко мне в дом, проломили мне голову. После схватки я забрал у него пистолет, вызвал полицию. Те остальные убежали, а его мы задержали. Он потом показывал свое удостоверение в полиции, нам не показывал. Мы видели, что он был пьян», - рассказывал Сергей Ткаченко.

Информация на сайте ГБР подтверждает тогдашний рассказ пострадавшего. Также на сайте ГБР говорилось, что полицейский стрелял в голову пострадавшего, но не попал.

13 мая полковнику полиции сообщили о подозрении нарушение ст. 348 УК Украины и ч. 2 ст. 162 УК Украины – «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконное проникновение в жилище или другое владение, должностным лицом с применением насилия». За такие действия предусмотрено наказание - до 15 лет за решеткой или пожизненное лишение свободы.