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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:21261

Минздрав: Украина законтрактовала 42 млн доз вакцин против COVID-19

Украина законтрактовала 42 млн доз вакцин против COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил Министр здравоохранения Максим Степанов.

«Украина законтрактовала и уже к концу 2021 году должен получить 42 млн доз вакцин. Это препараты по прямым контрактам между государством Украина и производителями вакцин. Речь идет о 20 млн доз Pfizer, 2 млн доз AstraZeneca, 10 млн NovaVax и 1,9 млн доз Sinovac / CoronaVac. А также 8 млн доз вакцин от глобальной инициативы Covax», - отметил Максим Степанов.

Министр отметил, что это именно то количество доз вакцин, которого будет достаточно для прививки большинства взрослого населения Украины уже до конца 2021 года. Цель МЗ - доставить в Украину 48 млн доз препаратов для вакцинации 70% украинцев.

Максим Степанов отметил, что Министерство постоянно работает над усовершенствованием процесса вакцинации. Несмотря на дефицит вакцин в мире, Украина ведет переговоры о контрактах уже на 2022 и 2023 годы.

В течение последних 10 дней страна получила 1 млн доз вакцин компании Sinovac. В апреле в рамках глобальной инициативы СOVAX - 367 тыс. AstraZeneca и 117 тыс. доз Pfizer. Дополнительно 1,4 млн доз вакцин по COVAX ожидаются уже к концу мая. 500 тыс. доз Pfizer по прямым контрактам должны прибыть в Украину в мае-июне.

Напомним, в 1 квартале 2021 года Украина ожидала прибытия 3,184 млн доз вакцин, из которых фактически получено 500 тыс., во 2 квартале – 5,016 млн, из которых есть 1,699 млн доз. В 3 квартале планировалось прибытия 10,6 млн и в 4 квартале 2021 года – 23,1 млн доз вакцин.

Общество Вакцинация
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