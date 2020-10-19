На Сумщине за неделю зарегистрировано 1317 ЧП Случаев гибели и травмирования людей на пожарах не зафиксировано. Огнем уничтожено и повреждено 17 зданий, 3 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 72 оперативных выезда. Во время ликвидации пожаров спасены 23 здания, 1 единицу автотракторной техники, в общем материальных ценностей на общую сумму 1 млн. 330 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 13 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности. Другая опасность, которая возникает весной - это пожары в природных экосистемах, которые ежегодно наносят значительные материальные потери, несут вред окружающей среде, могут привести к уничтожению лесных насаждений, зданий и даже к человеческим жертвам! Поэтому предостерегаем: не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и в лесах, будьте осторожны в обращении с огнем. При обнаружении признаков пожара в природных экосистемах немедленно звоните в Службу спасения "101", сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.