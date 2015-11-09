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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине перезахоронили останки воина, погибшего во Второй мировой войне

8 мая в селе Василевка Лебединской ОТГ состоялось перезахоронение останков рядового Осадчего Дмитрия Федотовича, погибшего в июле 1941 года на Житомирщине.

По благословению митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия чин погребения совершил настоятель местного Троицкого храма протоиерей Геннадий Забуга.

За упокой погибшего воина молились руководители ОТГ, села, учителя и ученики школы, местные жители.

Общество Перезахоронение
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голова Сумської ОДА

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