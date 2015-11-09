На Сумщине перезахоронили останки воина, погибшего во Второй мировой войне

По благословению митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия чин погребения совершил настоятель местного Троицкого храма протоиерей Геннадий Забуга.
За упокой погибшего воина молились руководители ОТГ, села, учителя и ученики школы, местные жители.
В адрес Глуховского городского поискового отряда «Обелиск» поступило письмо от Московского благотворительного военно-патриотического фонда «Застава Святого Ильи Муромца» с просьбой...
11 октября в селе Ракитное Ахтырского района при содействии Чернетчинской территориальной громады состоялись похороны 52 неизвестных воинов, погибших при освобождении...
10 августа в Лебедине состоится торжественное перезахоронение останков погибшего во время Второй мировой войны воина - нашего земляка Зайца Ивана...
Вчера в с. Степное Ямпольского района состоялось торжественное перезахоронение останков девяти воинов Красной армии, выявленных в ходе поисковой экспедиции общественной...
7 ноября в селе Таранское Конотопского района торжественно перезахоронили останки восьми воинов Второй мировой войны....