На Сумщине перезахоронили останки воина, погибшего во Второй мировой войне 8 мая в селе Василевка Лебединской ОТГ состоялось перезахоронение останков рядового Осадчего Дмитрия Федотовича, погибшего в июле 1941 года на Житомирщине.

По благословению митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия чин погребения совершил настоятель местного Троицкого храма протоиерей Геннадий Забуга. За упокой погибшего воина молились руководители ОТГ, села, учителя и ученики школы, местные жители.