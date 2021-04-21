Новый вид разбоя на Сумщине: преступник усыпил жертв, введя им снотворное вместо вакцины Придя в дом пенсионеров, злоумышленник, под предлогом вакцинации от COVID-19 ввел им снотворное и начал искать деньги. Не найдя желаемого - прихватил с собой мобильный телефон и банковскую карточку.

Происшествие случилось в селе Озаричи Конотопского района. С заявлением о преступлении в полицию обратилась 79-летняя женщина. Она рассказала правоохранителям, что днем в ее дом пришел неизвестный мужчина, назвавшийся фельдшером и предложил потерпевшей и ее 85-летнему мужу вакцинироваться от COVID-19, поскольку они находятся в зоне риска. Хозяева дома согласились. «Фельдшер» сделал инъекции снотворным для животных, подождал пока они заснут, и начал рыться в их вещах, чтобы найти деньги и другие ценные вещи.

Первой от инъекции пришла в себя бабушка. Поэтому злоумышленник, увидев это, начал наносить ей телесные повреждения и требовать деньги. Не получив желаемого, вор прихватил с собой мобильный телефон и банковскую карточку.

Убегая, злоумышленник поджег веранду, чтобы таким образом скрыть свое преступление и избавиться свидетелей.

«На поиски злоумышленника ориентированы все наряды полиции. В ходе проведения розыскных мероприятий, нашим сотрудникам понадобилось меньше часа, чтобы установить личность и разыскать злоумышленника, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Конотопского районного отдела полиции. - Им оказался ранее судимый 54-летний житель Конотопщины. Как было установлено, мужчина готовился к преступлению заранее. При нем было найдено записи с данными потерпевших, бутылочки со снотворным и шприцы».

Сейчас злоумышленник уже задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Сейчас продолжаются следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.