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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:06673

Сумской водоканал сообщает об отключении воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в ряд домов.

Временно не получают воду жители домов в пер. Майдановский, на ул. Каховская и ул. Круговая.

После завершения аварийно-ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.

Общество Отключение воды
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