Сумской водоканал сообщает об отключении воды

Временно не получают воду жители домов в пер. Майдановский, на ул. Каховская и ул. Круговая.
После завершения аварийно-ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.
«Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды....
АО «Сумыоблэнерго» планирует прекратить распределение электрической энергии КП «Горводоканал» за долги....
Для проведения аварийно-ремонтных работ на линии диаметром 500 мм на территории Ново-Оболонского водозабора сегодня, 28 октября, в 22:00 будет приостановлена...
Для проведения аварийно-ремонтных работ в распределительной камере на линии диаметром 600 мм на территории Лучанской насосной станции сегодня, 22 октября,...
Для проведения аварийно-ремонтных работ в распределительной камере на территории Лучанского водозабора, сегодня, 5 октября, в 23:00 будет временно приостановлена работа...