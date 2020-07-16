С 5 мая поезда по всей Украине курсируют без ограничений

Теперь в регионе будут применены ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «желтого» уровня. Это решение было принято 4 мая, во вторник, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
В связи с этим «Укрзалізниця» оперативно открывает высадку-посадку, а также продажу проездных документов до / от станций Житомир, Коростень, Бердичев, Чуднов-Волынский, Печановка, Малин, Яблонец, Радулин, Новоград-Волынский, Белокоровичи, Олевск и на такие рейсы:
№13 / 14 Киев - Солотвино;
№29 / 30 Киев - Ужгород;
№43 / 44 Ивано-Франковск - Киев;
№45 / 46 Ужгород - Лисичанск;
№58 / 57 Ковель - Одесса,
№88 / 87 Ковель - Новоалексеевка;
№98 / 97 Ковель - Киев;
№134 / 133 Николаев - Рахив;
№142 / 141 Львов - Бахмут;
№188 / 187 Ковель - Николаев
№743 / 744 Киев - Львов.
Теперь все поезда в стране курсируют по графику, сейчас нет никаких карантинных ограничений в железнодорожном сообщении. Чтобы уменьшить риск возобновления карантинных мероприятий и защититься от вируса, «Укрзалізниця» призывает соблюдать масочный режим в дороге, тщательно мыть руки и воздержаться от путешествий, если вы плохо себя чувствуете.
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