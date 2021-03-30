Уволенная заммэра Сум получила больше всех зарплаты Бывшая заммэра Сум Алена Дмитревская стала самой высокооплачиваемой из команды мэра.

В прошлом году заработала 654 тыс. грн (54,5 тыс. грн в месяц), что больше, чем годом ранее на 146 тыс.грн, или на 28% - самый большой рост. И больше на 15%, чем мэр Сум Александр Лысенко.

Также она получила 3 тыс. грн соцвыплат (10 тыс. грн). Ее муж, бывший член исполкома Юрий Удовенко, заработал 60 тыс. грн в ООО «СПМК» (годом ранее было 53 тыс. грн), 6,5 тыс. грн соцвыплат (18 тыс. грн), а также получил почти 77 тыс. грн от сдачи в аренду земли (было 80 тыс. грн).

У заммэра по-прежнему есть квартира 78 кв. м (2008 год), у ее мужа – 85 кв. м (2017). Также у него в собственности более 21 га земли в Басовке Сумского района (приобретены в 2014-2018 гг.), 8 соток в Сумах (2018) и новые 49 соток в Локне Сумского района (2020).

Ни автомобиля, ни сбережений, ни банковских вкладов у семьи нет.