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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Что задекларировал новый секретарь Сумского горсовета?

Секретарь Сумского горсовета Олег Резник в отличие от других новичков в команде мэра успел заработать и в мэрии.

Его зарплата за полмесяца составила 21 тыс. грн плюс 8 тыс. грн дополнительного блага. На прежнем месте работы – в СумГУ – он в целом получил 572 тыс. грн (годом ранее 358 тыс. грн).

Его жена Ирина получила 56 тыс. грн зарплаты в ООО «Торговый дом Людмила» (в 2019 году – 51 тыс. грн).

В собственности у чиновника квартира 49 кв.м в Сумах и 10 соток земли в с. Сад (приобретены в 2020 году за 27 тыс. грн). У его жены земельные участки в 37 соток в Сумском районе, а также пол жилого дома в 53 кв.м и 50% собственности на 8 га земли с братом и совместная собственность еще один домом в 53 кв.м с братом и матерью. Также у нее есть недостроенные квартира в 72 кв.м и подвал 7 кв.м.

В кэше Олег Резник держит 8 тыс. долларов (за год накопил 3 тыс. долларов).

С 2019 года Олег Резник имеет автомобиль KIA Sportage 2019 г.в. за 599 тыс. грн. А жена – 25 % корпоративных прав ООО газета-журнал «Ярославна» (125 грн).

Политика Декларация о доходах Олег Резник
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