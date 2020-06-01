Что задекларировал новый секретарь Сумского горсовета?

Его зарплата за полмесяца составила 21 тыс. грн плюс 8 тыс. грн дополнительного блага. На прежнем месте работы – в СумГУ – он в целом получил 572 тыс. грн (годом ранее 358 тыс. грн).
Его жена Ирина получила 56 тыс. грн зарплаты в ООО «Торговый дом Людмила» (в 2019 году – 51 тыс. грн).
В собственности у чиновника квартира 49 кв.м в Сумах и 10 соток земли в с. Сад (приобретены в 2020 году за 27 тыс. грн). У его жены земельные участки в 37 соток в Сумском районе, а также пол жилого дома в 53 кв.м и 50% собственности на 8 га земли с братом и совместная собственность еще один домом в 53 кв.м с братом и матерью. Также у нее есть недостроенные квартира в 72 кв.м и подвал 7 кв.м.
В кэше Олег Резник держит 8 тыс. долларов (за год накопил 3 тыс. долларов).
С 2019 года Олег Резник имеет автомобиль KIA Sportage 2019 г.в. за 599 тыс. грн. А жена – 25 % корпоративных прав ООО газета-журнал «Ярославна» (125 грн).
Мэр Сум Александр Лысенко в последний разрешенный день подал декларация о доходах за 2020 год в НАПК....
На сайте Национального агентства по предотвращению коррупции появилась декларация главы Сумской облгосадминистрации Василия Хомы за 2020 год....
Мэр Глухова Надежда Вайло подала декларацию о доходах в НАПК....
Бывшая заммэра Сум Ольга Волошина, ушедшая на пенсию в августе 2019 года после скандала во время предвыборной кампании в Верховную...
Все чиновники и директора КП Сумского горсовета подали декларации о доходах за 2019 год....