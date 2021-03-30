Бывший секретарь Сумского горсовета до сих пор действующий? Бывший секретарь Сумского горсовета Андрей Баранов тем не менее подал декларацию как действующий секретарь горсовета.

В 2020 году он заработал 497 тыс. грн (в среднем 41 тыс. грн), что на 5% больше, чем годом ранее - 470 тыс. грн (39,2 тыс. грн в месяц). Его жена Ирина, работая в «Ощадбанке», заработала 171 тыс. грн (годом ранее 137,5 тыс. грн).

Из недвижимости у Андрея Баранова теперь все 100% квартиры в 48 кв. м (год назад была только четверть), у жены – те же 25% 29 метровой квартиры. У Андрея Баранова та же «Шевроле Авео» 2005 г.в., у жены Nissan qashqai+2 2010 г.в.

Из денежных активов у Андрея Баранова вклад в банке в 36 тыс. грн (было 25 тыс. грн), у его жены – 18 тыс. грн (10 тыс. грн), у сына - 1700 грн (500 грн). Также на жену по-прежнему оформлен кредит, но неизвестно, на какую сумму.