Бывший заммэра Сум вернулся на два уровня ниже

За 2020 год он задекларировал 509,5 тыс. грн зарплаты (по 44 тыс. грн в месяц). Это больше на 15%, чем годом ранее – 443 тыс. грн. Плюс почти 15 тыс. грн уже в управлении архитектуры.
Все остальное у заммэра по-старому: автомобиль отца BMW 520 1989 г.в., которым он пользуется с 2017 года, 1/7 квартиры площадью 61 кв. м и пользование квартирой отца 49 кв. м. Ни вкладов, ни налички…
Бывшая заммэра Сум Алена Дмитревская стала самой высокооплачиваемой из команды мэра....
Секретарь Сумского горсовета Олег Резник в отличие от других новичков в команде мэра успел заработать и в мэрии....
Мэр Сум Александр Лысенко в последний разрешенный день подал декларация о доходах за 2020 год в НАПК....
На сайте Национального агентства по предотвращению коррупции появилась декларация главы Сумской облгосадминистрации Василия Хомы за 2020 год....
Мэр Глухова Надежда Вайло подала декларацию о доходах в НАПК....