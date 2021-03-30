Бывший заммэра Сум вернулся на два уровня ниже Заммэра Максим Галицкий, который два года курировал здравоохранение, теперь вернулся в управление архитектуры – начальником отдела по вопросам дизайна городской среды без профильного образования.

За 2020 год он задекларировал 509,5 тыс. грн зарплаты (по 44 тыс. грн в месяц). Это больше на 15%, чем годом ранее – 443 тыс. грн. Плюс почти 15 тыс. грн уже в управлении архитектуры.

Все остальное у заммэра по-старому: автомобиль отца BMW 520 1989 г.в., которым он пользуется с 2017 года, 1/7 квартиры площадью 61 кв. м и пользование квартирой отца 49 кв. м. Ни вкладов, ни налички…