На Сумщине браконьер убил косулю Вечером во время патрулирования деревни Олешня Ахтырского района работники группы реагирования патрульной полиции остановили автомобиль ВАЗ-21099, в салоне которого обнаружили нарезное оружие, а в багажнике - тушу косули.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Ахтырского районного отдела полиции для документирования данного правонарушения.

В ходе проверки установлено, что водителем оказался 31-летний житель района. Кроме водителя, в автомобиле находились еще двое мужчин, 27 и 29 лет.

По приезду следственно-оперативной группы, водитель отказался открывать багажник транспортного средства для осмотра. Поэтому авто правоохранители изъяли и поместили на специальную площадку полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 248 Уголовного кодекса Украины «Незаконная охота». Санкция статьи предусматривает наказание в виде немалого штрафа, или общественных работ, или ограничение свободы на срок до трех лет. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.