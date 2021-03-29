С 1 апреля прекращает действовать предельная цена на газ для населения В январе была установлена предельная цена на газ для населения 6,99 грн / кубометр.

Несмотря на это, большинство региональных поставщиков, в том числе и «СУМЫГАЗ СБЫТ», озвучили цену в 6,99 грн за кубометр и на последующий период.

Газопоставляющая компания «Нафтогаз» оставила апрельскую цену на уровне 6,86 грн за кубометр. Столько же просить и компания «Галнафтогаз». Цену в 6,98 грн обнародовала «Энерджи Трейд Групп». В то же время более десяти компаний обнародовали и цены значительно выше - от 7,60 грн и до 8,85 грн за кубометр.

Что касается электроэнергии, то с 1 апреля тариф для населения останется на уровне 1,68 грн / кВт-час. Эта цена будет действовать до 1 мая. Фиксированная цена на этот период применяется также для потребителей в общежитиях, многоквартирных жилых домах, в дачных, садовых и гаражно-строительных кооперативах. Кроме того, такой тариф на электричество действует для юридических лиц и религиозных организаций.