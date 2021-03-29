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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:4196

С 1 апреля заработала программа медицинских гарантий-2021

Национальная служба здоровья информирует, что с 1 апреля заработала программа медицинских гарантий-2021.

По данным Национальной службы здоровья Украины, новые медуслуги включают: лечение и сопровождение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями у взрослых и детей в амбулаторных и стационарных условиях; психиатрическая помощь, предоставляемая мобильными мультидисциплинарными командами; вакцинация от острой респираторной болезни COVID-19.

Еще 5 - выделены из существующих пакетов медицинских услуг. А именно: стоматологическая медицинская помощь в амбулаторных условиях; ведение беременности в амбулаторных условиях; лечения пациентов методом перитонеального диализа в амбулаторных условиях; сопровождение и лечения взрослых и детей, больных туберкулезом, на первичном уровне медицинской помощи; готовность к реагированию на инфекционные заболевания и эпидемии.

Как и в предыдущем году, Программа медицинских гарантий будет охватывать такие виды медицинской помощи, как: первичная, специализированная и высокоспециализированная помощь, экстренная, паллиативная помощь и медицинская реабилитация, медицинская помощь детям до 16 лет и медицинская помощь при беременности и родах.

Остаются приоритетные направления. А именно: лечение острого мозгового инсульта и острого инфаркта миокарда, медицинская помощь при родах, медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях и 6 исследований для раннего выявления рака.

НСЗУ не будет оплачивать медицинские услуги, которые предоставляются по направлениям в бумажной форме. Все предоставители медицинских услуг по договору с НСЗУ обязаны вести электронные медицинские записи о направлении в электронной системе здравоохранения.

Бюджет программы на 2021 год составляет 123,4 млрд грн.

Справка

Программа медицинских гарантий - перечень и объем медицинских услуг и лекарств, которые гарантируются населению и оплачиваются из государственного бюджета на основе единых национальных тарифов.

Общество
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