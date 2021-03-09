В Сумах будут судить прокурора Назначено к рассмотрению дело по обвинению прокурора Сумской местной прокуратуры.

На 16.00 30 марта назначено к рассмотрению дело по обвинению прокурора Сумской местной прокуратуры Сумской области. Мужчину обвиняют в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в сумме 3500 долларов (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Речь идет о Михаиле Моисееве, которого задержали 4 февраля 2019 года. Тогда пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщала: «Задержан прокурор Сумской местной прокуратуры Сумской области, который при пособничестве адвоката Совета адвокатов Сумской области требовал и получил от обвиняемого в уголовном производстве денежные средства в сумме 3500 долл. США за содействие в назначении последнему наказания за совершение преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 191 и ч.1 ст. 367 УК Украины, не связанного с реальным лишением свободы».