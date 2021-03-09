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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:17504

В Сумах будут судить криминального авторитета за поставки наркотиков в колонию

Также будут судить его двух сообщников.

Сумской местной прокуратурой 13 марта утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении группы из трех человек, которые занимались поставкой наркотических веществ в исправительное учреждение. Криминальный авторитет, находящийся в колонии, наладил поставку заключенным запрещенных предметов, будет отвечать также за распространение преступного воздействия (ч. 2 ст. 255-1, ч. 3 ст. 307 УК Украины). Его сообщникам, которые перебрасывали на территорию учреждения пакеты с наркотиками, инкриминируется совершение преступления в составе организованной группы (ч. 3 ст. 307 УК Украины).

По данным следствия, отбывая наказание, один из заключенных, который пользуется авторитетом в криминальной среде, организовал в колонии своеобразный бизнес, в частности систематически реализовывал сокамерникам наркотическое средство «каннабис». Наркотики он получал от своих товарищей, находившихся на свободе. Договариваясь по телефону о месте и времени, дельцы приезжали под стены колонии и перебрасывали на территорию пакет с запрещенными веществами. Задокументировано 4 эпизода незаконного перемещения в колонию наркотических средств.

Во время очередной попытки перебросить пакет на территорию учреждения 17 сентября 2020 года двух человек задержали. При этом мужчины пытались скрыться от правоохранителей на собственном автомобиле, попав при этом в ДТП. У задержанных изъято около 1 кг наркотического вещества «каннабис». В то же время проведены обыски в колонии, где у организатора наркоторговли обнаружено и изъято пакет с наркотиками и телефон.

Деятельность группы прекращено по материалам Управления стратегических расследований Сумским отделом полиции при силовой поддержке спецподразделения КОРД, роты особого назначения и патрульной полиции при содействии руководства колонии, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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