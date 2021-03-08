В Конотопе полиция ищет свидетелей повреждения могилы Героя Украины Сообщение об этом поступило в дежурную часть Конотопского районного отдела полиции сегодня утром от матери Героя.

Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что на могиле воина АТО, Героя Украины Валентина Ничвидюка на одном из кладбищ города неизвестный сбил государственный флаг.

Сейчас правоохранители устанавливают возможных свидетелей и очевидцев этого события.

Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой).

Вместе с тем, полицейские обращаются к общественности, неравнодушным жителям, гостям города, если Вам известна какая-либо информация, которая поможет в выяснении обстоятельств и деталей происшествия, установлении личности злоумышленника, просят сообщить об этом в Конотопский районный отдел полиции по адресу: г. Конотоп, пр. Мира, 14 или позвонив по телефонам дежурной части: 6-20-09, 6-22-09, 068-070-21-74; 050-307-98-84 или по спецлинии «102». Анонимность гарантируется.