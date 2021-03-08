На Сумщине еще 309 случаев заболевания коронавирусом: подробности По состоянию на 14 марта в Сумской области 51 169 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 309 человек (Белопольский район - 7, Бурынский район - 11, Глухов - 9, Глуховский – 4, Конотоп – 2, Краснопольский район - 1, Кролевецкий район - 68, Лебедин – 1, Лебединский – 3, Ахтырка - 49, Ахтырский район - 3, Середина-Будский район - 1, Сумы - 110, Сумской район - 18, Тростянецкий район - 2, Шостка - 18, Шосткинский район – 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 731 летальный случай, из них за минувшие сутки - 1 (Сумы - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 47 185 человек, из них за минувшие сутки - 88 (Белопольский район - 3, Бурынский район - 15, Глухов - 2, Краснопольский район - 2, Сумы - 53, Сумской – 4, Тростянецкий район – 9).